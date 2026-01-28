Tolga Sarıtaş ve eşinden romantik paylaşım geldi

- Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 2024'te evlenip ve Eylül 2023'te ilk çocukları Ali'yi kucaklarına aldı.
- Çift, mutlu aile fotoğraflarını sık sık sosyal medyada paylaşıyor.
- Son olarak Tarkan konserinde çekilen romantik karelerini yayınladılar.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ekranların yakışıklı oyuncularından Tolga Sarıtaş, uzun süredir aşk yaşayan Zeynep Mayruk ile 28 Haziran 2024’te Çeşme’de gerçekleşen görkemli bir düğünle evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 22 Eylül tarihinde ilk çocukları Ali bebeğe kavuşmuştu.
TAZE ANNE-BABA
Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken Mayruk ile Sarıtaş, mutlu aile pozlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.
İkili, son olarak Megastar Tarkan'ın konserine gitti. Çift, romantik karelerini sosyal medyadan yayınladı.