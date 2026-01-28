Survivor'a dönen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

Survivor yarışmasıyla ünlenen isimlerden Nefise Karatay, bu sezon da 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışına dahil oldu.

CİNSEL YÖNELİMİ KONUŞULMUŞTU

All Star'dan sonra hakkında çıkan ilişki iddialarına çok sinirlenen Nefise Karatay, katıldığı bir programda cinsel yönelimine dair açıklama yapmış ve 'Benim cinsel yönelimim kesinlikle bir erkek ile olan ilişki. Çıkınca çok fazla Berna ile ilgili çirkin şeyler gördüm. Şoklar içerisindeydim böyle bir şeyi asla düşünmedim. Klipleri gördükçe ben de çok şaşırdım. Cinsel tercihim bir erkek tarafındayım, eşcinsel değilim.' demişti.

DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Karatay şimdi de değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. Yarışmaya gelişiyle izleyicileri yeniden heyecanlandıran Karatay'ın estetikleri pek beğenilmedi.

Yüzünde büyük değişikliklere sebep olan Nefise Karatay'a yorum yağdı.