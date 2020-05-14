Berkay Şahin bu kez evini yeniliyor

Berkay Şahin bu kez evini yeniliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle canı sıkılan Berkay Şahin, yeniliklere doyamadı. Şarkıcı, önce otomobili yeniledi, şimdi de evine geçti.

Berkay Şahin önceki gün Etiler’de bir beyaz eşya mağazasındaydı. Objektifleri fark edince maskesinin olmadığını hatırladı ve hemen otomobiline dönüp aldı.

Sık sık araçlarını yenileyen Berkay, “Evi değiştiriyoruz. Oturduğumuz villaya yakın bir yere taşınacağız. Eşyalarımızı da yenilemeye karar verdik.” dedi.

“EŞİM AL DEDİ, BEN DE ALDIM”

6 ay önce 2 milyon 200 bin TL’ye Bentley marka otomobil alan Berkay, satıp yerine 380 bin dolara Mercedes G serisi cip aldı.

Berkay, “Eşim çok beğendi, ‘al’ dedi, ben de gidip aldım.” demişti.

KIZLARI İÇİN VIP MİNİBÜS ALDI

Berkay kısa süre önce iki çocuğunun annesi Özlem Ada Şahin’e 2 milyon TL’lik Range Rover hediye etmiş, kızları Arya ve Zeynep Mira için de özel VIP minibüs almıştı.