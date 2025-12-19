Berkay'ın yeni evi tadilatta! Ailesiyle 3 aydır lüks otelde yaşıyorlar

- Berkay ve eşi, Zekeriyaköy'de satın aldıkları villayı tadilata soktukları için son 3 aydır Tarabya'daki bir lüks otelin kral dairesinde yaşıyor.
- Berkay, otelde yaşamalarının sebebini evlerinin tadilatta olması olarak açıkladı.
- Şarkıcının bu durumdaki maddi durumu ve 2019'da verdiği düşük gelir beyanı, yeniden gündeme geldi.
Magazin dünyasının ünlü çifti Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin, yeni bir yatırım yapıp ev satın aldı. Zekeriyaköy'de bir villa satın alan çift burayı tadilata soktu.
LÜKS OTELDE KALIYORLAR
Yeni aldıkları villayı tadilatta sokan çift, bu sırada yaşamak için ise lüks oteli tercih etti.
Berkay ve ailesi yaklaşık 3 aydır Tarabya'daki lüks bir otelin kral dairesinde yaşıyor. Muhabirlerle karşılaşan Berkay, "3 aydır otelde kalıyoruz ev tadilatta." dedi.
Bu açıklamadan sonra Berkay'ın kazancı merak edildi.
AYLIK GELİR 1000 TL
2019 yılında Arda Turan ile yaşadığı kavga sonrası açılan davanın ilk duruşmasında Berkay, mahkemeye gelir beyanında bulunmuş ve aylık gelirinin yalnızca 1000 TL olduğunu ifade etmişti. Bu açıklama, hem mahkeme heyetini hem de kamuoyunu şaşkına çevirmişti.