Beste Kökdemir anne oldu! Oğluna ilginç bir isim verdi

Alya, Not Defteri, Tatlı Küçük Yalancılar ve Çıplak Gerçek gibi yapımlarda yer alan oyuncu Beste Kökdemir, geçtiğimiz temmuz ayında iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile dünya evine girmişti.

DÜĞÜNDE HAMİLEYDİ

Düğün gününde hamile olduğunu açıklayan Beste Kökdemir, haftalar sonra da bebeğinin cinsiyetini duyurdu ve bir oğlu olacağını ifade etti.

32 YAŞINDA ANNE OLDU

Hamilelik sürecinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kökdemir'den güzel haber geldi. 32 yaşındaki oyuncu, dün akşam bebeğini dünyaya getirdi.

"DOĞDU GÜNEŞ'İM"

Bebebğin babası Fazlı Erdinç Çatak doğumhane kapısının önünde yaşadığı duygu dolu anları "Doğdu Güneş'im" notuyla paylaştı. Ardından oğluyla ilk buluşma anında çekilen bir fotoğrafı da "Selam ben baban" notuyla yayımladı. Çift bebeklerine 'Kai Güneş' adını verdi.