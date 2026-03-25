Bestemsu Özdemir anneliği anlattı: Çocuk manyağı oldum

'İnci Taneleri' dizisinin Semiramis'i başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir, bir süredir birlikte olduğu eski basketbolcu sevgilisi Ersin Görkem ile Ağustos 2025'te Fethiye'de dünyaevine girmişti.

OĞLU OLDU

Özdemir ve Görkem çifti, 17 Ocak'ta bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuşmuştu. Bestemsu Özdemir ve Ersin Görkem’in, erkek çocuklarına Sarp Marco adını verdikleri öğrenilmişti.

Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan güzel oyuncu, annelik ve bebek bakımı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BEDENİM HER HALİYLE GÜZEL"

Konuk olduğu programda evliliği ve bebeği hakkında konuşan Özdemir, hamilelikle ilgili "İçinde bir can büyütüp dünyaya getiriyorsun. Kadının çatlağı da olur, selüliti de olur… Benim bedenim her haliyle çok güzel. Yazın selülitlerimle ve çatlağımla çeksinler, ben de gururla paylaşacağım. Kadın bedeni çok acayip bir şey bence ve zorbalanmak yerine her halimizi sevmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"SETE HEMEN DÖNDÜM"

Bebeği 17 günlükken setlere dönen oyuncu, "Prematüre doğmasına rağmen sete götürdüm. Sarp Marco 17 günlüktü, ben sete çıktım. Bebek arabasına koydum, sete götürdüm. Bebeğim her gün 8-9 saat benimle provada." dedi.

"ÇOCUK MANYAĞI OLDUM"

Anne olma isteğinin zamanla arttığını söyleyen oyuncu, Tuba Büyüküstün ile arasında geçen sohbeti de anlattı: "Hormon diye de bir şey var, vücut doğurmak istiyor. Tuba Büyüküstün bana ‘İstemesen de hormonlar bir yerde seni o noktaya getirir’ demişti. Gerçekten de öyle oldu. Bir anda çocuk manyağı oldum."

"PLANLAMIŞTIM HER ŞEYİ"

Eşiyle bir mekanda tanıştıklarını ve kısa sürede evlilik kararı aldıklarını söyleyen Bestemsu Özdemir, sözlerine şöyle devam etti: "Biz garip bir şey hissettik karşılıklı olarak. Bir yemekte tanıştık. Yer olmadığı için onun masasına oturduk. Tanıştıktan iki saat sonra sanki yıllardır berabermişiz gibiydik. Dört ay içinde evlilik kararı aldık. Benim manifestlerim meşhurdur. Geçen sene ‘seneye evlenip çocuk yaparım’ demiştim. Bir sene içinde evlenip çocuk yaptım."

"KADIN EVDEN ÇIKACAK"

Yeni annelere tavsiyelerde bulunan başarılı oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Çocuğumuzu her yere götürüyoruz. Geçen gün sabah 04.00’te döndük eve, oğlumuz bizimleydi. Yeni anne olan herkese tavsiye ediyorum, bebekle evde kalmasınlar. Ben çok zor bir hamilelik geçirdim, 29'uncu haftada doğum riski vardı hastanede yattım çıktım. Ona rağmen ben diğer yolu seçtim. Kadın evden çıkıp hayatına devam ederse lohusa depresyonuna girmez.

Bebeğimin üzerini örtmeyin diyorum. Herkes ‘üşür’ diyor ama üşümüyor. Bunu biz öğretiyoruz. Benim oğlum üşümeyecek. Ben bu soğuk havada sadece zıbınla gezdiriyorum. Bacakları ve kolları çıplak gezdiriyorum. Evde sadece atletle geziyor. Çok büyük savaşlar verdim bunun için. Benim oğlum üşümeyecek doktorum da bunu onayladı."