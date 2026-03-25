Kavgaları yüzünden komşuları polisi aradı! Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar ayrıldı

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle ünlenen oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz yıl kasım ayından itibaren yönetmen Baturalp Bekar ile aşk yaşamaya başlamıştı.

EVLENMEYİ ÇOK İSTİYORDU

Bekar ile oturdukları mahallede tanıştıklarını ve arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü dile getiren Şahinkaya, evliliğe yeşil ışık yakarak "Çok isterim, inşallah olur" ifadelerini kullanmıştı.

Nilperi Şahinkaya ile Baturalp Bekar cephesinden beklenmeyen bir hareket geldi. İkili, birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

Bu hamlesi ayrılık iddiaları gündeme gelirken çiftin, olaylı bir şekilde ilişkilerini noktaladıkları iddia edildi.

KOMŞULAR POLİSİ ARADI

Çiftin son bir aydır geceleri sık sık yüksek sesle tartıştığı, hatta bu yüzden komşuların polis çağırdığı iddia edildi.