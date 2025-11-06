Beyninde kitle tespit edilmişti! Şarkıcı Lara'dan yeni paylaşım geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü şarkıcı Lara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beyninde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Tedavisine devam edilen ve bu süreçte sık sık takipçileriyle dertleşen Lara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine içini döktü.

Spor salonundan paylaşım yapan Lara, şu ifadeleri kullandı:

"Fotoğrafa baktığımda arkadaki aynada geçmişte yaşadığım tüm kötü anıları, acıları ve zorlukları görüyorum. O aynanın içinde geçmişimi, beni üzen her şeyi bıraktım. Şimdi ise aynanın önünde bambaşka bir 'Lara' olarak duruyorum.

"HER ŞEYİ GÖRDÜM"

Hayata yeni bir bakış açısıyla Allah'ın ve sevdiklerimin desteğiyle yeniden doğmuş gibiyim. Artık geçmişte kalanları geride bırakıp, hayatın güzelliklerine daha açık bir kalple bakıyorum. Bu süreçte kimlerin gerçekten yanımda olduğunu, kimleri olmadığını gördüm. Olmayanları da geçmişle birlikte o aynanın içine hapsettim. Şimdi sadece ileriye, ışığa ve huzura doğru bakıyorum."