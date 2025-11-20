'Bez Bebek dizisinin çocuk yıldızı Asena Keskinci'den Evrim Akın'la ilgili gündem olan iddia

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bez Bebek’te canlandırdığı “Yağmur” karakteriyle tanınan Asena Keskinci, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video yayınladı.

Çocukken ünlenen Keskinci, Evrim Akın’ın paylaştığı bir videonun ardından yıllar sonra sessizliğini bozarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

O dönem çocuk yaşta olduğunu hatırlatan Keskinci, Evrim Akın’ın sette sık sık tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını öne sürdü.

"SENİN BABANLA ANNEN BOŞANIYOR"

Ailesinin o yıllarda boşanma sürecinde olduğunu belirten Keskinci, Akın’ın kendisine, “Senin annenle baban boşanıyor ya… Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?” dediğini iddia etti.

"YÜZÜME SİGARA DUMANI ÜFLERDİ"

Asena Keskinci, uğradığını belirttiği zorbalığın bununla da sınırlı olmadığını savunarak, Akın’ın yanında sigara içip dumanı yüzüne üflediğini ve “Birazdan kanser olacaksın, çocuklarda böyle olur.” şeklinde sözler söylediğini ileri sürdü.

Yapım ekibinin o dönemde Akın’ın ağır ilaçlar kullandığını belirttiğini aktaran Keskinci, bu nedenle kendilerinden oyuncuyu idare etmelerinin istendiğini söyledi. Yaşananların ardından Akın’ın bir süre diziden uzaklaştırıldığını ve kısa süreli oyuncu değişikliğine gidildiğini ifade etti.

"ÜVEY ANNEM"

Keskinci, anne ve babasının boşanmasında Evrim Akın’ın payı olduğunu iddia ederek, “Anneme gidip ‘Babanın numarasını ver, sizi barıştıracağım’ diyor ve babamın numarasını alıyor. Daha sonra babamla birlikte oldu. Bu kadın benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar.” şeklinde konuştu.