Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'den yeni kararlar

- Hazal Filiz Küçükköse, 38. yaş gününde hayatında yeni kararlar aldığını açıkladı.
- Kuruçeşme'de bir arkadaşıyla kutlama yapan oyuncu, gereksiz kişileri hayatından çıkarmaya karar verdiğini belirtti.
- Aşk da dahil olmak üzere birçok dilekte bulunan Küçükköse, umarım her şey gönlümce olur dedi.
Ekranların beğenilen kadın oyuncularından Hazal Filiz Küçükköse, dün 38 yaşına bastı.
Küçükköse, Kuruçeşme’de bir arkadaşıyla buluşup küçük bir kutlama yaptı; yeni yaşıyla birlikte hayatında bazı değişikliklere gittiğini dile getirdi.
"GEREKSİZLERİ ÇIKARIYORUM"
Yeni kararlarından bahseden güzel oyuncu, “Hayatımdaki gereksiz kişileri çıkarmaya karar verdim. İnsan çevresini seçebilmeli, bence böylesi daha güzel oluyor. Aşk da dahil olmak üzere birçok şey diledim. Umarım her şey gönlümce olur.” dedi.