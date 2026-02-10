Yüsra Geyik hobilerinden bahsetti: Sınırları zorlamayı severim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

13 yaşından beri oyunculuk yapan Yüsra Geyik, MAG dergisine röportaj verdi.

Oyuncu Yüsra Geyik (35), MAG dergisine konuştu. "Uğraştığınız en uçuk hobiniz nedir?” sorusunu da şöyle cevapladı:

"UÇUK HOBİLERİM YOK"

“Sürekli uçlarda yaşayan bir kişi değilim. O yüzden uç sayılabilecek bir hobim de yok. Ama sınırlarımı zorlamayı severim.

Açlık, uykusuzluk vb. şekillerde bedeni eğitme ve zihni tabii ki... Bunları dener, zorlarım kendimi."