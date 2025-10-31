Billie Eilish milyarderlere seslendi: "Paralarınızı paylaşın"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyaca ünlü 23 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Billie Eilish, WSJ. Magazine Innovator Awards gecesine katıldı. Ünlü isim, 'Müzik Yenilikçisi' ödülünü alırken yaptığı konuşmayla geceye damga vurdu.

Eilish, yaptığı konuşmada toplumsal duyarlılığa dikkat çekti.

"İHTİYACI OLAN İNSANLARA VERİN"

Şarkıcı; "Dünya şu anda gerçekten zor bir dönemden geçiyor. İnsanların her zamankinden daha fazla yardıma ve empatiye ihtiyacı var. Eğer paranız varsa, bunu iyi şeyler için kullanın; gerçekten ihtiyacı olan insanlara verin.

"KÖTÜ NİYETİM YOK"

Hepinizi seviyorum ama burada benden çok daha zengin olan birkaç kişi var. Eğer milyarderseniz, neden hâlâ milyardersiniz? Kötü bir niyetim yok ama paralarınızı bağışlayın."

Sunucu, sanatçının son turnesi 'Hit Me Hard and Soft' gelirlerinden 11.5 milyon doları; gıda eşitliği, iklim adaleti ve karbon kirliliğiyle mücadele eden kuruluşlara bağışladığını duyurdu.