Şakıcı Çelik de Şeyma Subaşı'nın tövbesiyle dalga geçti

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği veren Şeyma Subaşı'nın test sonucu merak edilmişti.

Uyuşturucu testi çıkan Subaşı, testin ardından sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, bir tövbe sürecinde olduğunu belirtmişti.

Sosyal medyada gündem olan Subaşı'nın sözlerini, Çelik de ti'ye aldı.

Testin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Subaşı, tövbe sürecinden geçtiğini belirtti. Artık önüne bakmak istediğini belirten Subaşı, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sosyal medyadan ne kadar samimiyete inanırsınız, güvenirsiniz veya geçer bilmiyorum. Hakkımda söylenen her şeyin farkındayım. Kaderimin ve hayatımın benim seçimlerinden olduğunun da farkındayım.

Tüm yaşadıklarımın, öğrendiklerimin ve yol boyunca yaptıklarımın kendi seçimlerin olduğunun farkındayım. Hayatımın, kişisel gelişimimin sorumluluğunu tamamen alıyorum. Buradan bunu paylaşmak doğru mu bilmiyorum ama benim sevenlerin samimiyetime inanan kişilere söylüyorum.

"TÖVBE SÜRECİ"

Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim. Kendimle ve geleceğimle alakalı kararlar aldığım büyük bir dönemdeyim. Şu anda ve her zaman odağım; sağlığım, kızım ve daha fazla farkındalık, inanç ve sorumlulukla yaşamak. Yaşamamız gereken kaderi yaşıyoruz. Her şerde bir hayır vardır. Yaptıklarımın hepsinden ben sorumluyum. Bundan sonra yoluma sessizce ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum.

"İYİ HİSSETTİRİYOR"

Hem kendime hem de bu sürecin içindeki herkese karşı beni anlayış ve iyi niyetle görmeye devam eden herkese de teşekkür ederim. Mesajlarını görüyorum ve etrafımdaki enerjiyi de görüyorum. Bu çok iyi hissettiriyor. İsteyen istediğini anlıyor, bu sosyal medya dünyası. Biz de içine girmişiz bir kere. Daha farkında ve faydalı yaşamak hepimiz için niyetim."

"TÖVBE ŞARKIM VAR"

Subaşı'nın 'tövbe' açıklaması sosyal medyada gündem olurken, ünlü şarkıcı Çelik de bu sözlerle ilgili paylaşım yaptı. 59 yaşındaki Çelik Erişçi, Şeyma Subaşı'nın sözlerini ti'ye aldığı paylaşımına "Bu ara ülkenin hali.. Bu arada benim de 'tövbe' diye bir şarkım var." notunu düştü.