Kanser tedavisi görüyordu! Şarkıcı Cansever'den iyi haber geldi

Bir dönemin popüler şarkıcılarından Cansever, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında korkutan haberi vermişti.

Hayatını Almanya'da sürdüren sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurmuştu. Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini açıklayan sanatçı, hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini üzmüştü.

Lösemi ile mücadele eden sanatçıdan güzel haber geldi.

"BAŞARDIK"

Kanseri yendiğini açıklayan Cansever, "Başardık! Canlarım kanseri yendik size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık. Uykum kaçtı mutluluktan. Hamdolsun Rabbim." ifadelerini kullandı.