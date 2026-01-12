Usta sanatçı Haldun Dormen entübe edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

97 yaşındaki oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Bir süredir tedavisi devam eden Haldun Dormen, 5 Ocak'ta yoğun bakıma alındı.

Usta sanatçının oğlu Ömer Dormen, babasının entübe edildiğini duyurdu:

"ENTÜBE EDİLDİ"

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum.

İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin!"

Üzücü haber sonrası Haldun Dormen'in sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

5 Nisan 1928 yılında Mersin'de dünyaya gelen Ahmet Haldun Dormen, 1955 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurdu.

961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan Sokak Kızı İrma'yı yönetti. 1980'li yıllarda Egemen Bostancı'nın yapımcılığını üstlendiği Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri gibi müzikalleri sahneye koydu. 1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu Lüküs Hayat, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak devam etti.

ABD'DE EĞİTİM ALDI

Tiyatro eğitimini ABD'de Yale Üniversitesi’nde aldı. Yüksek lisans derecesiyle mezun oldu.

Dormen, 1959'da halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan bir isim olan Betül Mardin ile evlenmiş, sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adlı bir oğlu dünyaya gelmiştir.

Ünlü isim, taşamı boyunca iki yüz ellinin üstünde ödül kazanmıştı.