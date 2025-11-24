Bir dönemin en popüler modeliydi! Gizem Özdilli son haliyle gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eski popüler mankenlerden Gizem Özdilli, yıllardır yaşadığı İstanbul’u bir süre önce terk etmişti. Artık sessiz ve sakin bir hayat yaşamak isteyen ünlü isim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşınmıştı.

“Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Fiziğime iyi bakıyorum, emekli olmaya niyetim yok” diyen Özdilli, Kıbrıs’ta daha sakin ve kendine uygun bir yaşam kurdu.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Zaman zaman iş için ülkeye gelen Özdilli güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Son paylaşımlarında fit görünümüyle dikkat çeken Özdilli’nin adeta yıllara meydan okuyan hali sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu:

Özdilli daha önce yaptığı açıklamada "Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" dedi.