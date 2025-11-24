Abone ol: Google News

Bir dönemin en popüler modeliydi! Gizem Özdilli son haliyle gündem oldu

İstanbul'daki her şeyini bırakıp Kıbrıs'a yerleşen Gizem Özdilli'nin pozlarına beğeni yağdı. Yaşlanmayan model, güzel yorumlar aldı.

24.11.2025 15:24
  • Eski manken Gizem Özdilli, İstanbul'u terk edip Kuzey Kıbrıs'a taşındı.
  • Özdilli, Kıbrıs'ta daha sakin bir yaşam sürerken fit görünümüyle ilgi çekiyor.
  • Sosyal medyada paylaşımları büyük beğeni topluyor.

Eski popüler mankenlerden Gizem Özdilli, yıllardır yaşadığı İstanbul’u bir süre önce terk etmişti. Artık sessiz ve sakin bir hayat yaşamak isteyen ünlü isim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne taşınmıştı.

“Mesleğime sağlıklı olduğum sürece devam edeceğim. Fiziğime iyi bakıyorum, emekli olmaya niyetim yok” diyen Özdilli, Kıbrıs’ta daha sakin ve kendine uygun bir yaşam kurdu.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Zaman zaman iş için ülkeye gelen Özdilli güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Son paylaşımlarında fit görünümüyle dikkat çeken Özdilli’nin adeta yıllara meydan okuyan hali sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu:

Özdilli daha önce yaptığı açıklamada "Kıbrıs'ta daha dingin ve sakin bir hayat süreceğim" dedi.

