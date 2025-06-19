Bir şans daha verdi! Oyuncu Hande Doğandemir eski aşkıyla

'Güneşi Beklerken' dizisiyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Hande Doğandemir ile mimar Emre İzer, 2024'te birkaç ay süren bir birliktelik yaşamıştı.

SORU GÜLDÜRDÜ

Geçtiğimiz günlerde eski aşkı Emre İzer'e yeniden şans verdiği konuşulan Hande Doğandemir, bir davette objektiflere yansıdı.

Doğandemir, İzer ile barıştıkları yönündeki sorulara tebessümle karşılık verdi.

"KEYFİMİZ YERİNDE"

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili net bir açıklamadan kaçınsa da şu sözleriyle dikkat çekti; "Olabilir, bu işler hiç belli olmuyor. Şu an keyfimiz yerinde. Çok da bir şey söylemeyeyim. Çünkü ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey yolunda."

Emre İzer, Hande Doğandemir'den önce oyuncu Şebnem Bozoklu ile 6 yıl süren bir evlilik yaşamıştı.