İbrahim Erkal'ın kızından yeni paylaşım: Baba şefkatinin en güzel hali

İbrahim Erkal, evinin otoparkında fenalaşarak düşüp başını çarptı. Beyin kanaması geçiren sanatçı, 29 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altında tutulmuş, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Mayıs 2017 tarihinde hayatını kaybetmişti.

İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal, zaman zaman sosyal medya hesabından babasına olan özlemini dile getirmeye devam ediyor.

"EN SAF HALİ"

Babasıyla bebeklik yıllarına ait bir karesini sosyal medya hesabından yayınlayan Dilara Erkal, "Baba şefkatinin en güzel, en saf hali..." notunu yazdı.