Biricik Suden'den itiraflar: Emekli maaşı için sıra beklemek zor diyorlar 62 yaşımda 300 kilo kaldırıyorum

Mazhar Alanson'un eşi 62 yaşındaki Biricik Suden, “Sormazsam Olmaz” programına konuk oldu.

Programda yaşamına ilişkin itiraflarda bulunan Suden'in "Emekli maaşı için sıra beklemek zor diyorlar 62 yaşımda 300 kilo kaldırıyorum" şeklindeki sözleri, sosyal medyada hızla yayıldı.

“Her yaş aldıkça yaşlanıyorsun ama ihtiyarlamak hal, tavır ve bir göçme durumudur." vurgusu yapan Suden, Mahzar Alanson’un söylediği “Hep Yaşın 19” şarkısının da kendisine yazıldığını açıkladı.

"BİZDEN GEÇTİ ARTIK HAYASINA GİRMEK BERBAT BİR ŞEY"

“Yaşlanıyorum ama ihtiyarlamıyorum” diye konuşan ve ağır ceza hakimi olan babasının çocukken kendisini spora teşvik ettiğini açıklayan Biricik Suden, şu sözleri sarf etti:

Her yaş aldıkça yaşlanıyorsun ama ihtiyarlamak hal, tavır ve bir göçme durumudur. O ise bende olmuyor. Yeni bir şey öğrenmemek, kendine dikkat etmemek, bizden geçti artık hayasına girmek berbat bir şey.

"62 YAŞINDA 300 KİLO KALDIRIYORUM"

Televizyonda gördüm, emekli maaşı almak için sırada bekleyenler ‘Evladım 50 yaşında kadınım, beklemek zor oluyor’ diyor. Ben ise 62 yaşında 300 kilo kaldırıyorum. 50 yıldır spor yapıyorum.

"HEP YAŞIN 19" ŞARKISININ KENDİSİNE YAZILDIĞINI AÇIKLADI

22 yıldır Mazhar Alanson ile evli olan ünlü isim, eşiyle ilk tanışma anını da katıldığı programda anlattı.

Suden, şöyle konuştu:

İlk görüşte aşk sanırım. 16 yaşındaydım. Bir gün İzzet Öz ile MFÖ konserine gittik. O zaman çok tanınmıyorlardı. Beşiktaş’ta küçük bir mekânda çalıyorlardı. Ben kapıdan içeri girince konser başlamıştı. O dönem punk tarzında takılıyorum. Sahnede bir baktım punk bir adam. Saç, baş, gözler boyanmış. Kulaklar küpeli, altında parlak pembe bir tayt var. Heyecanla şarkısını söylüyor. İki bacağını açarak zıplıyor. ‘İzzet bu ne’ dedim. ‘Konser bitince tanıştıracağım seni’ dedi.



Konser bitti, kulise girdik ve Mazhar’la ilk orada tanıştık. Hayran oldum. Saçlarıma dokunmak için elini kanattı. Böyle flört başladı. Sonra ayrıldık. 28 yıl sonra Amsterdam’da havalimanında karşılaştık ve tekrardan birlikte olduk.

Biricik Suden, Mahzar Alanson’un söylediği “Hep Yaşın 19” şarkısının da kendisine yazıldığını belirtti.

"KASLARIMDAN DOLAYI 'KADIN DEĞİLSİN, ERKEKSİN' DENİYOR"

Suden, dövüş sporlarıyla da ilgilendiğini belirtti.

Çok insan dövdüğünü belirten Suden, şöyle dedi: