Bornozlu fotoğrafını paylaştı! Hadise'den Mehmet Dinçerler'e yeni gönderme: 'Vaktini boşa harcama'

Ünlülerin evlilikleri ve boşanmaları büyük ses getiriyor.

Olaylı ayrılıkların sancısı aylarca sürüyor.

Bu isimlerin başında ise hiç şüphesiz şarkıcı Hadise yer alıyor.

Başarılı şarkıcı sesi, şarkıları ve cesur kareleriyle sık sık adından söz ettiriyor.

Özellikle boşanma sonrası kariyerine tamamen odaklanan Hadise, şimdilerde birbirinden iddialı kareleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Birlikte anılmaya devam ediyorlar

Geçtiğimiz yıl iş adamı Mehmet Dinçerler ile nikah masasına oturan Hadise, 5 ay evli kaldı.

30 Eylül'de ise tek celsede boşanan çift ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Sık sık birlikte anılmaya devam eden ikili, söylentileri yalanlıyor.

Konserinde gönderme yaptı

Son olarak çiftin bir kez daha barıştıkları öne sürüldü.

Bunun üzerine Hadise, geçtiğimiz günlerde Bakü'de verdiği konserinde iddialara son noktayı koydu.

Sahnede 'Evlenmeliyiz' eserini söylediği sırada, boş olan yüzük parmağını işaret etti. 'Bence evlenmeliyiz hem de bu sene' kısmında ise 'Hayır' diyerek bağırdı.

"Onları ışığından uzak tut"

Bununla da yetinmeyen şarkıcı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bornozlu halini paylaşan Hadise, eski eşine gönderme yaparak İngilizce şu notu ekledi:

Boş kalplerle vaktini boşa harcama. Kalbini yutmalarına izin verme. Onları ışığından uzak tut. Çünkü kıvılcımını çalmak isteyebilirler. Gitmesi gerekenlere hoşça kal deyin. Bu kaçınılmaz, yalancılar her yerde gizleniyor. Kendini her zaman yaptığın gibi sev. Daha iyi bir şey seni bekliyor. Çillerimi seviyorum. Gülüşümü seviyorum. Vücudum, kalbim ve aklımla ilgili her şeyi seviyorum. Kendimi seviyorum.