Britney Spears: Babam beni kontrol ettiği sürece sahnede olmayacağım

Britney Spears: Babam beni kontrol ettiği sürece sahnede olmayacağım

Babasının kontrolünden çıkmak isteyen şarkıcı Spears, yeni mesaj paylaştı.

Amerikalı ünlü şarkıcı Britney Spears'ın, babası Jamie Spears ile vasilik sorunu devam ediyor.

Spears, babasının kariyeri üzerindeki kontrolünü elinde tutmaya devam etmesi halinde sahneye çıkmak yerine oturma odasından videolar paylaşmayı tercih ettiğini söyledi.

"SAHNEYE ÇIKMAYACAĞIM"

Spears, sosyal medya hesabından, "Giydiğim, söylediğim, yaptığım veya düşündüğüm şeyleri babam kontrol ederken, yakın zamanda sahne almayacağım." diye yazdı.

Paylaşımının devamında Spears, "Vegas'ta sahneye çıkmak yerine, videolarımı oturma odamdan paylaşmayı tercih ederim." ifadesini kullandı.

60 MİLYON DOLAR, BABASININ ELİNDE

Britney Spears’ın servetine ortak olan baba Spears, kızının 60 milyon dolarlık mülkünün kontrolünü elinde tutuyor.

Vasilik, ABD’de fiziki ve akıl sağlığından endişe duyulan kişiler için getirilen hukuki düzenleme olarak biliniyor.

Guardian'ın haberine göre, açıklanmayan zihinsel sağlık sorunları olduğu belirtilen 39 yaşındaki Spears, 2018'in sonlarından bu yana halka açık konser düzenlemiyor.

"HAYALLERİMİ ÖLDÜRDÜ"

Spears'ın sevenleri, ünlü şarkıcının üzerindeki "baba kontrolünün" sona ermesini istiyor.

"Bu vasilik, hayallerimi öldürdü." diyen Spears, vasiliği sona erdirmek için yeni bir avukat tuttu.

BİR SONRAKİ DURUŞMANIN TARİHİ

Ancak Britney Spears ve avukatı, vasiliği sonlandırma konusunda henüz resmi bir talepte bulunmuş değil.

Bir sonraki duruşma, 29 Eylül'de Los Angeles'ta görülecek.