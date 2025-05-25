Britney Spears uçakta sigara içmeye çalıştı

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Pop müziğin yıldız ismi Britney Spears, özel bir uçuş sırasında skandala karıştı.

Meksika'nın Cabo San Lucas kentinden Los Angeles’a seyahat eden Spears, uçuş sırasında sigara içmeye çalıştı.

HOSTESLERLE TARTIŞTI

Ünlü isim, bunun ardından görevliler tarafından ikaz edildi.

Daha sonra ünlü isim ile hostesler arasında tartışma çıktı.

"YANLIŞ ANLADIM"

Uçak indikten sonra havaalanında resmi bir uyarı alan ünlü isim, yaşananlara dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Spears, paylaşımında olayın kendisi için “komik” olduğunu belirterek, “Bazı uçaklarda sigara içilmiyor, biliyorum. Ama bu uçakta farklı bir düzen vardı, koltukların dışındaki içecek tutucular beni yanılttı.” ifadelerini kullandı.

"ÜNLÜ MÜYÜM YOKSA"

Instagram paylaşımında, "Çok fena şekilde bir sigara istediğimi söyledim! Arkadaşım ağzıma koydu ve benim için yaktı. Ben de 'Bu sigara içilebilecek bir uçak mı' dedim" ifadesini kullanan Britney Spears, "Kırdığım herkesten özür dilerim. Uçuş görevlileri her zaman uçağın en arkasında olduğumdan emin oluyorlar. Görevlilerin beni destek olmak için karşıladığını düşündüm ve 'Vay canına, kendimi özel hissediyorum' dedim. Hiç uluslararası bir havalimanına gitmemiştim. Ünlü müyüm yoksa?" diye yazdı.