Britney Spears'ın eski eşi konuştu: "Uyuşturucu alıp bebeğini emzirmeye çalıştı"

Britney Spears'ın eski eşi Kevin Federline'ın, 'You Thought You Knew' adlı kitabında şoke eden iddialarda bulundu.

Federline, bir gece Britney Spears'ın kendisini arayıp partiye katılması için yalvardığı, iki küçük çocuğunun arkada ağladığı gece, evliliğinin onarılamaz olduğunu nihayet anladığına kitabında yer verdi.

"O TELEFON HER ŞEYİ BİTİRDİ"

Spears'ın, çocuklarının babası Kevin Federline; "İş için Miami'deydim, işime odaklanmaya çalışıyordum ve bir telefon aldım.

Telefonda o, Paris Hilton ve Lindsay Lohan vardı. Sarhoş bir şekilde, yanlarına gitmem için yalvarıyorlardı. Arka planda Preston ve Jayden'ın ağladığını duyabiliyordum. Sabahın 3^ü ya da 4'ü olmalıydı." ifadelerini kullandı.

Kevin Federline, ayrıca eski eşi Britney Spears'ın, oğulları henüz bebekken, içki içip uyuşturucu çektikten sonra onları emzirmeye çalıştığını da iddia etti.