Buket Aydın düz duvara çarptı: "Nazar değiyor"

Özle hayatıyla ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü sunucu Buket Aydın, yine kendisinden konuşturdu.

Sosyal medyada açıklama yapan Buket Aydın, düz duran duvara çarpıp trafik kazası yaptı.

"KİMİN GÖZÜ VARSA GÖZÜ ÇIKSIN"

Olayı takipçilerine anlatan Aydın, "Ya trafik kazası yaptım, trafik kazası denmez buna ama düz duran duvara çarptım. Üzerimde nasıl bir nazar, göz, insanların kötü bir enerjisi varsa... Bir insan arabayla duvara çarpar mı ya ben çarpmayı başardım bugün. Kimin gözü varsa üstümden gözünü alıp gitsin, gözü çıksın ya.

"SADAKA VER DEMEYİN"

Sakın bana yok sadaka ver filan demeyin, zaten elimden geldiğince yapmaya çalıştım şeyler, bunlar hayatımın rutininde var. Bilmiyorum anlamadım nasıl bir dua okumalıyım? Çok canım sıkıldı, görünmez kaza derler ya. Ezeli gelince insanlar nasıl öldüğünü anlıyorsun ya duran yere çarptım." dedi.

"AYNEN NAZAR"

Aydın'ın bu açıklaması ti'ye alındı. Sosyal medyada "Aynen nazar", "Saçma açıklama", "Araba kullanmayı öğrenememiş", "Mümkünse trafiğe çıkma sen düz duvara vurduğuna göre" yorumları yağdı.