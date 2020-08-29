Buket Aydın hamilelik iddialarını yalanladı

Buket Aydın, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verirken evlilik dışı çocuk doğurmayacağını söyledi.

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün adı, iki çocuğunun annesi Fatoş Altınbaş ile boşandıktan sonra adı eski Kanal D Haber Daire Başkanı Buket Aydın ile aşk dedikodularına karışmış daha sonra ikilin basına yansıyan fotoğrafları bu aşkı doğrulatmıştı.

Buket Aydın, önceki gün Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

Aşk hayatı ile ilgili sorulara cevap veren Aydın, son günlerde hamile olduğu yönünde çıkan iddialara da cevap verdi.

"EVLİLİK DIŞI ÇOCUK DOĞURMAYACAĞIM"

Aydın, bu konuya son noktayı koyarak şu ifadeleri kullandı:

"Hamilelik iddiası kesinlikle yalan. Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım. Hamile gibi mi duruyorum? Yapmayın gözünüzü seveyim. Düzenli olarak spor ve kick boks yapıyorum. Beni küçük düşürmeye çalıştılar. İleride evlenince bir evladım olur inşallah."