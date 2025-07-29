Bülent Ersoy, sosyal medyadan borcunu istedi: "16 bin TL'mi hesabıma yolla"

Sık sık değerli mücevherleri ve mal varlığıyla sık sık gündem olan Türk Sanat Müziği’nin önemli isimlerinden Bülent Ersoy, her yaptığıyla konuşulmaya devam ediyor.

Parasının değerini bilen ve borcun da peşini asla bırakmayan Diva, son olarak sosyal medyada borç verdiği bir kişiyi fena ifşaladı.

"PARAMI VER"

Berkay T. isimli şahsa verdiği 16 bin TL'nin peşine düşen Bülent Ersoy, parasını geri istediğini paylaştı.

Ersoy, ilk olarak iki adet banka dekontu paylaştı. Diva, bir sonraki paylaşımında verdiği 16 bin liralık borcu geri istediğini ifade etti.

“Marmaris’te bir adam var. Apartmanlar bir şeyler…” diyerek şaşırtan Diva'nın; İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villası, Antalya Marmaris ve Muğla Bodrum'da villası, İstanbul Fenerbahçe'de saunası, Antalya Fethiye'de benzinlik, 30 metrelik lüks yatı, kiraya verdiği vinç ve dozerleri bulunuyor.