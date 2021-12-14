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    Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisinin kimliği belli oldu

    Uzun zamandır hayatında kimse olmadığı düşünülen Burcu Esmersoy, ters köşe yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 08:12
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 09:14
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    Burcu Esmersoy'un yeni sevgilisinin kimliği belli oldu

    Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde trafikte yeni sevgilsiyle görüntülenmişti.

    Yeni sevgilsiyle iki aydır birlikte olduklarını söyleyen Ermersoy, sevgilisinin adını açıklamamış; "Beyefendiyi tanımanıza gerek yok.” demişti.

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    Esmersoy'un yeni sevgilisinin kimliği belli oldu. Esmersoy’un sır gibi sakladığı sevgilisinin mobil oyun yazılımları yapan, kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil olduğu öğrenildi.

    2019’da Berk Suyabatmaz’dan boşanan güzel sunucu, en son Allan Hakko ile birlikte olmuştu.

    Burcu Esmersoy'un uzun zamandır gizlediği ilişkisi belgelendi FOTO GALERİ

    Burcu Esmersoy un yeni sevgilisinin kimliği belli oldu #1

    Burcu Esmersoy un yeni sevgilisinin kimliği belli oldu #2

    Burcu Esmersoy un yeni sevgilisinin kimliği belli oldu #3

    Burcu Esmersoy un yeni sevgilisinin kimliği belli oldu #4

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