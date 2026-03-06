Burcu Güneş ve İrem Derici birbirine girdi! Ağır sözler var

Önceki akşam Emre Altuğ'un lansmanına katılan şarkıcı Burcu Güneş’in açıklamaları herkesi şaşırtmıştı.

Burcu Güneş, Demet Akalın’ı sanat, emek, duruş ve kalite açısından kendisine yakın görmediğini belirtti. Açıklamasında Akalın’ı rakip olarak görmediğini ifade eden Güneş’in sözleri, sosyal medyada gündem olmuştu.

Güneş’in sözlerinin ardından sosyal medyada başlayan tartışma büyürken, Akalın’a destek veren isimler arasında İrem Derici, Ece Seçkin ve Bengü de yer almıştı.

"SUS AYOL"

Burcu Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kendisine yönelik eleştirilerde bulunan sanatçılara yanıt verdi. Paylaşımlarında özellikle Ece Seçkin ve İrem Derici hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Özellikle İrem Derici’nin Burcu Güneş’e yönelik “Sus ayol” yorumu gündeme bomba gibi düşerken Burcu Güneş’ten, gecikmeyen sert bir yanıt geldi.

"MAGAZİN GÜLÜ"

Güneş, Derici’ye hitaben yaptığı açıklamada saygı vurgusu yaparak 'Magazin gülü İrem Derici; Sen benimle ilgili bir yerlerde yorum yaparken, adımı ağzına alırken önce bir önünü ilikle ve saygı duruşuna geç. Ondan sonra bir besmele çek, arkasından da destur. Sen o ergen depresyonların içinde okuluna giderken ben Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ve en iyi müzisyenleriyle albümler kaydedip, sahneye çıkıyordum. Sen o yolunu ve müziğini örnek aldığın ablalarınla aynı şeritten yoluna devam et çünkü orası sizin bölgeniz.' ifadelerini kullandı.

Derici, paylaşımında şu sözleri kullandı:

"DALLAMA"

“Kız sana n’oldu? Yıllardır yerinde saydın, o sizin bölgeniz dediğin yere girmek için yırtıldın. Quincy Jones’la albüm kaydetti sanki açıklamaya bak. Önümü iliklemiyorum, bir düğme daha açıyorum hatta. Dallamaya bak ya bi' de boyundan falan vurmaya çalışıyor milleti. Kızım bak sen yürek mi yedin ne b*k yedin bilmiyorum da ya kes sesini otur ya da hiç sıkılmadan 3 öğün sana haddini bildiririm, hırsından kabız olursun. Kakalak seni.'