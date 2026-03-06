Neslihan Atagül'den duygusal kutlama: Oğlu 1 yaşına girdi

Fatih Harbiye dizisinde tanıştığı meslektaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında evlenen ve geçtiğimiz yıl anne olmanın heyecanını yaşayan Atagül, oğlunun doğum günü için paylaşım yaptı.

"SENİ HEP GÜLDÜRECEĞİM"

Ünlü isim, son paylaşımında oğlunun doğum gününü kutladı. Oğluyla fotoğraflarını paylaşan Neslihan Atagül, "İyi ki doğdun Aziz oğlum. Sana olan hislerimi çok iyi biliyorsun… Seni hep güldüreceğim." ifadelerini kullandı.

Çift, 2024 yılında bebek beklediklerini müjdesini vermişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atagül, "Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası. Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz." mesajıyla bebek müjdesini paylaşmıştı.