Burcu Özberk'in açıklamaları gündem oldu: Hiç estetiğim yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

'Popüler birçok projede yer alan oyuncu Burcu Özberk, bir süre gelen teklifleri kabul etmeyip yurt dışına gitmişti.

Prens dizisinde rol aldıktan sonra bu sezon ekranlardan uzak kalmayı tercih eden güzel oyuncu, İbrahim Selim'e konuk oldu.

"ŞU AN DÜŞÜNMÜYORUM"

Şu an estetikten uzak olduğunu açıklayan Burcu Özberk "Hiç estetiğim yok. Estetik 'kötüdür yaptırmam' değil de yaptığımız meslekte akıllı ve adım adım gitmek lazım. Ne bileyim 40 yaşına gelirsin, botoks yaptırırsın. Şu an düşünmüyorum." dedi.

Ancak bu sözler sosyal medyayı ikiye böldü. Sosyal medyada Burcu Özberk'in eski halleri paylaşıldı. Özberk'in göğüslerinde silikon olduğuna dair yorumlar yapıldı.