Pınar Altuğ konuştu: Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardanım

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in cenazesi sonrasında Armağan Çağlayan, yeni bir tartışma yarattı.

"Bir dinin kutsal mekanına girerken, o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız" diyen Çağlayan, şunları söyledi:

"Cami avlusuna girerken İslam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz. Nasıl ki yurt dışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, cami avlusunda da başı açık olunmaz bence. Sizin inanışınız farklı olabilir ama içine girdiğimiz kutsal mekândaki diğer inananları rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok.”

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ünlü oyuncu Pınar Altuğ'a bu konudaki düşüncesi soruldu.

"ALLAH İLE KUL ARASINA GİRİLMEZ"

"İnsanların acılarını nasıl yaşayacaklarına karışmamak lazım" diyen Pınar Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

"BEN KAPATMIYORUM"

"Allah ile kul arasına girilmez. İnsanların acılarını nasıl yaşayacaklarına karışmamak lazım. Ben kendime karıştırmıyorum. Armağan öyle söylemek istemiş ama caminin içine girerken başınızı kapatmalısınız ama avlu için aynı sert kuralların geçerli olmasına karışmıyorum. Ben genelde cenazede başını kapatmayanlardanım, bunu inat olsun diye yapmıyorum böyle düşünüyorum. Kapatana da saygım var kapatmayana da..."