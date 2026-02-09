İzzet Yıldızhan'dan romantik hareket! Eşine doğum günü sürprizi yaptı

- İzzet Yıldızhan, 26 yıllık eşi Ajda Yıldızhan için İzmir'deki otelinde unutulmaz bir doğum günü düzenledi.
- Çok sayıda ünlü ismin katıldığı bu özel gece, Yıldızhan'ın detaylara verdiği önemle dikkat çekti.
- Ajda Yıldızhan, eşinin sürpriziyle hem şaşırdı hem de mutlu oldu.
9 çocuklu İzzet Yıldızhan, 26 yıllık hayat arkadaşı Ajda Yıldızhan'ı mutlu etti.
45'E ÖZEL
Ünlü şarkıcı eşine unutulmaz bir doğum günü organize etti. Sanatçı, 45'inci yaşına giren eşi için İzmir'deki otelinde yemek organize etti.
TİŞÖRT BASTIRDI
Yıldızhan, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin katıldığı gece için hiçbir detayı atlamadı. Ajda Yıldızhan, kendi fotoğrafının yer aldığı baskılı tişörtü görünce hem şaşırdı hem de mutlu oldu. Ajda Hanım, pastasını ise İzzet Yıldızhan'la birlikte kesti.