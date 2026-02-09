İzzet Yıldızhan'dan romantik hareket! Eşine doğum günü sürprizi yaptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

9 çocuklu İzzet Yıldızhan, 26 yıllık hayat arkadaşı Ajda Yıldızhan'ı mutlu etti.

45'E ÖZEL

Ünlü şarkıcı eşine unutulmaz bir doğum günü organize etti. Sanatçı, 45'inci yaşına giren eşi için İzmir'deki otelinde yemek organize etti.

TİŞÖRT BASTIRDI

Yıldızhan, sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin katıldığı gece için hiçbir detayı atlamadı. Ajda Yıldızhan, kendi fotoğrafının yer aldığı baskılı tişörtü görünce hem şaşırdı hem de mutlu oldu. Ajda Hanım, pastasını ise İzzet Yıldızhan'la birlikte kesti.