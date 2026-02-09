Para kavgası! Demet Akalın'a Sefo’dan yanıt geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Sefo, 'Yerinde Dur' şarkısıyla aylarca müzik listelerinin ilk sıralarında yer almıştı. İki ünlü şarkıcının bu şarkısı 300 milyon dinlenerek bir rekora imza atmış ve 'Diamond Plak' ödülü verilmişti.

SAHNEDE YİNE DİLE GETİRDİ

Geçtiğimiz gün Gökhan Özen'in sahnesine konuk olan Demet Akalın, yaptığı açıklamayla gündem oldu. “Para almadık, Sefo da cimri çıktı.” diyen Akalın’ın bu çıkışı kısa sürede gündem olurken Sefo’dan yanıt gecikmedi.

SEFO KENDİNİ TUTAMADI

Bu açıklamayı gören Sefo da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü isim, "Burada bangır bangır müzik çalıyor. Demet abla hala para diyor. Ben anlamadım… Abla, böyle anlaştık ya" ifadelerini kullandı.

"PARA İSTEMİYORUM"

Demet Akalın, 'Yerinde Dur' şarkısıyla ilgili olarak sitemde bulunarak, "Ben artık bunun esprisini vuruyorum yani. Sefo'dan para falan istemiyorum. Ona inanılmaz güzel şeyler borçluyum. Ne güzel hâlâ küçük çocuklar bizim peşimizden koşuyor 'Yerinde Dur' diye. Paramı istemiyorum, o espri ya! Allah Allah! Paramı gönder Sefo, Sefo paramı gönder." dedi.