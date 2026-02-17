Buse Terim anneliği anlattı: Anneliğimin en zorlayıcı günlerini yaşıyorum

Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, son dönemde aşk hayatıyla gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz mart ayında 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı ile tek celsede boşanan Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda annelik itirafında bulundu.

"YORULDUM"

Terim, son günlerde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Son birkaç gündür anneliğimin en zorlayıcı günlerini yaşıyorum. Naz'ın, Nil'in yarış takımına seçilmesiyle kendini dışarıda hissetmesi ve okulu reddetmesi derken duygusal olarak gerçekten çok yoruldum. Ruh halim şu an tam olarak Cookie gibi."