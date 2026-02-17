Çağla Şıkel'in meditasyon açıklaması: 11 saat tuvalete bile gitmedim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hem kariyeri hem de yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen isimlerden ünlü model, sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel, sağlıklı yaşam, spor ve zihinsel denge konularına verdiği önemle de dikkat çekiyor.

Ünlü isim, özellikle son yıllarda meditasyon çalışmalarıyla yakından ilgileniyor.

11 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Son olarak bir YouTube programına katılan Şıkel, daha önce deneyimlediği ve oldukça zorlayıcı olduğunu söylediği meditasyon sürecini anlattı.

"KİLİTLİYORLAR"

Ünlü isim, yaşadığı zorlu 11 saatlik süreci sözlerle anlattı: "Kulübe karanlık bir kulübe, 11 saat kaldım. Çok mu? 11 güne kadar ilerleyen bir meditasyon. Ben 11 saat durabildim. Dizi yok, telefon yok, yemek yok, tuvalete bile gitmedim. Sadece dur. Durduğunda nasılsın? Kendinden hoşlandığın ve hoşlanmadığın yönler ortaya çıkıyor. O an kalp atışları duyuluyor sadece. Geriliyorsun ama önden hazırlanıyorsun. Telsiz var. Üzerine kilitliyorlar."