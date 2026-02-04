Buse Terim ilişkisini anlattı: Eşi benzeri yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğünle evlenmişti.

10 YIL EVLİ KALDILAR

Ünlü çift, ilk çocukları Nil'i 2016'da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı. İkili, 10 yıllık evliliklerini noktalama kararı almıştı. Çift evliliklerini, anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti.

35 yaşındaki Buse Terim, boşandıktan sonra ilk kez sürpriz bir paylaşımla aşkını ilan etti.

Terim, ilişkisi hakkında konuştu:

"KALBİ ÇOK GÜZEL BİRİ"

"Özelin özel kalmasını tercih ediyorum. Bu yüzden her anı paylaşmayı sevmiyorum. Hayat devam etmez diye düşünüyorsanız, ediyor. Hem de çok güzel devam ediyor. Karşıma onun gibi eşi benzeri olmayan, kalbi çok güzel biri çıktığı için çok mutluyum."