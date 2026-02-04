Abone ol: Google News

Serenay Sarıkaya'dan yeni kareler geldi

Instagram hesabından paylaştığı karelerle sosyal medyayı sallayan Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraflar geldi.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 11:07
  • Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı.
  • Güzel oyuncu, Mert Demir'le ilişkisinden dolayı da gündemde.
  • Paylaştığı kareler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Markaları peşinden koşturan ekranların en çok kazanan kadın oyuncularından Serenay Sarıkaya, özel hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mert Demir'le aşk yaşayan ve bu ilişkiyle de magazin gündeminde yer alan güzel oyuncudan yeni paylaşım geldi.

YİNE BEĞENİLDİ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 33 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı. Sarıkaya'nın yayınladığı son karelere yorum ve beğeni geldi.

