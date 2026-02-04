Serenay Sarıkaya'dan yeni kareler geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Markaları peşinden koşturan ekranların en çok kazanan kadın oyuncularından Serenay Sarıkaya, özel hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mert Demir'le aşk yaşayan ve bu ilişkiyle de magazin gündeminde yer alan güzel oyuncudan yeni paylaşım geldi.

YİNE BEĞENİLDİ

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 33 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı. Sarıkaya'nın yayınladığı son karelere yorum ve beğeni geldi.