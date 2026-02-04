Seda Sayan eşiyle Tarkan'ı kulisinde ziyaret etti: Utandı kocam

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul konserleriyle gündeme gelen Megastar Tarkan, hem şarkılarıyla hem de şovuyla beğeni topluyor.

Günlerdir kapalı gişe devam eden konser serisinde sahneye çıkan Tarkan'ı önceki akşam Seda Sayan da dinlemeye gitti.

EŞİNİ DE KULİSE GÖTÜRDÜ

Seda Sayan'ın yanında kendinden yaşça küçük eşi Çağlar Ökten de vardı.

"AY KOCAM HEYECAN YAPTI"

Sahne öncesi Tarkan'ı eşiyle kulisinde ziyaret eden Sayan, o anları sosyal medya hesabından da yayınladı. Tarkan ile eşini videoya alan Seda Sayan, "Ay kocam kurban olurum. Heyecan yaptı." dedi.