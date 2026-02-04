Abone ol: Google News

Seda Sayan eşiyle Tarkan'ı kulisinde ziyaret etti: Utandı kocam

Tarkan'ın konserini izleyen Seda Sayan kuliste Megastar'ı görmeye gitti. Sayan'ı eşi Çağlar Ökten yalnız bırakmadı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 09:07 Güncelleme:
  • Seda Sayan, Tarkan'ın konserini izledikten sonra eşi Çağlar Ökten ile birlikte Tarkan'ı kulisinde ziyaret etti.
  • Ziyaret sırasında Sayan, eşinin heyecanlandığını belirten bir video paylaştı.
  • Seda Sayan'ın eşi Ökten, Sayan'dan yaşça küçük olup Tarkan'ı gördüğünde utandı.

İstanbul konserleriyle gündeme gelen Megastar Tarkan, hem şarkılarıyla hem de şovuyla beğeni topluyor.

Günlerdir kapalı gişe devam eden konser serisinde sahneye çıkan Tarkan'ı önceki akşam Seda Sayan da dinlemeye gitti. 

EŞİNİ DE KULİSE GÖTÜRDÜ

Seda Sayan'ın yanında kendinden yaşça küçük eşi Çağlar Ökten de vardı.

"AY KOCAM HEYECAN YAPTI"

Sahne öncesi Tarkan'ı eşiyle kulisinde ziyaret eden Sayan, o anları sosyal medya hesabından da yayınladı. Tarkan ile eşini videoya alan Seda Sayan, "Ay kocam kurban olurum. Heyecan yaptı." dedi.

Magazin Haberleri