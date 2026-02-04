Yasemin Ergene spor paylaşımlarına devam ediyor

- Eski oyuncu Yasemin Ergene, İzzet Özilhan'la olan 14 yıllık evliliğinin ardından sosyal medyada dikkat çekiyor.
- Ergene, Instagram'da yaptığı spor paylaşımlarıyla takipçilerini etkiliyor.
- Çocuk annesi Ergene'nin kaslı vücudu hayranlık uyandırıyor.
İş insanı İzzet Özilhan'la 14 yıllık evliliğini noktalayan eski fenomen şimdilerin ünlü fenomenlerinden Yasemin Ergene, paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
KASLI YASEMİN
Boşandıktan sonra kendisine önem veren Ergene, son olarak Instagram hesabından yaptığı fit paylaşımıyla sosyal medyayı kısa sürede etkisi altına aldı.
İki çocuk annesi Ergene'nin kaslı vücudu, görenleri kendine hayran bıraktı.