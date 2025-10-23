Buse Varol nasıl zayıfladığını açıkladı: 'Ölüm diyeti yaptım'

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İki çocuk annesi olan Buse Varol, hamilelik sürecinde 33 kilo almış ve doğum sonrası bu kilolardan kurtulmak için kolları sıvamıştı.

Formda bir vücut için ünlü oyuncu Buse Varol, ikinci hamileliğinden sonra hızlı bir şekilde kilo verdi.

ÖLÜM DİYETİ

Etiler'de görüntülenen Varol, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak zayıflama sırrını açıkladı. "Bayağı ölüm diyeti yaptım," diyen Varol, bu ifadesiyle şaşkınlık yarattı.

Varol, zayıflama sürecinde sadece diyet yaptığını, aynı zamanda çeşitli cihazlarla da destek aldığını belirtti.

Alişan'ın eşi açıklamasında "Artık yediğime ve içtiğime dikkat ediyorum. Arada yürüyüş yapıyorum," dedi.