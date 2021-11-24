Can Bonomo'dan aile pozu

Şarkıcı Can Bonomo, zaman zaman paylaştığı mutlu aile pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına almıştı. İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Bonomo'dan, yeni fotoğraf geldi.

Eylül ayında oğlunun yüzünü göstererek kural bozan Bonomo, eşi Öykü Karayel ve oğlu Roman ile birlikte kamera karşısına geçti.

"KRALLIĞIM"

Ailece poz veren ünlü şarkıcı, yeni fotoğraflarını, "Krallığım..." notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.