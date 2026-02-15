Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile nasıl tanıştıklarını anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Futbolcu Caner Erkin, oyuncu eşi Şükran Ovalı ile Enis Arıkan'ın sunduğu YouTube programına katıldı.

Burada özel hayatlarına ilişkin samimi açıklamalarda bulunan Erkin, Ovalı ile nasıl tanıştıklarını da anlattı.

"SAATLERCE BEKLEDİM"

Ovalı’yı ilk kez bir cilt doktorunun muayenehanesinde gördüğünü söyleyen futbolcu, o anı “Tanışabilmek için saatlerce bekledim” sözleriyle özetledi.

"HİÇ YÜZ VERMİYORDU"

Erkin, “Doktora özellikle ‘Bizi mutlaka tanıştır’ dedim. Sırf Şükran’la tanışabilmek için 4-5 saat orada oturdum ama hiç yüz vermiyordu.” diyerek o günü anlattı.

"ELİMİ UZATTIM ELİM HAVADA KALDI"

Tanıştıkları gün İstanbul’da şiddetli bir sel olduğunu da ekleyen Erkin, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Taksiler çalışmıyordu, arabalar ilerleyemiyordu. Benim büyük bir aracım vardı, oradaki teyzelere ‘Hepinizi bırakırım’ dedim ama Şükran gelmiyordu. Elimi uzattım, Şükran elini uzatmadı. Elim havada kaldı. Sadece bana dönüp ‘En büyük Beşiktaş’ dedi.”

Ocak 2017'de Roma'da dünyaevine giren Caner Erkin ile Şükran Ovalı çiftinin, 2018'de kızları Mirhan Ela dünyaya geldi.