Oyuncu Ufuk Özkan, hakkında atılan iftiralara ilişkin Ensonhaber'e konuştu

Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri olan Ufuk Özkan, bir süredir mücadele ettiği hastalıkta kritik bir eşiği geride bıraktı.

Karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören ünlü oyuncunun 11 saat süren zorlu ameliyatı başarı ile geçti.

Ameliyat sonrası oyuncunun kardeşi Umut Özkan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haberler harika çok şükür. Resmen mutluluktan uçacağım havalara. Allah’ım sen büyüksün. Gelmiş geçmiş olsun." sözleriyle duygularını paylaştı.

ENSONHABER ÜZERİNDEN HAKKINDAKİ İFTİRALARA YANIT VERDİ

Öte yandan sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama yapan oyuncu, Ensonhaber'e konuştu.

Özkan, yaptığı açıklamada sosyal medyada hakkında yer alan 'programlara alkollü çıkıyor' iddialarına da yanıt verdi.

"HASTALIK KONUŞMA BOZUKLUĞUNA NEDEN OLUYOR"

Hastalığının nüksetmesiyle beraber ortaya çıkan konuşma bozukluğunun başka yerlere çekildiğini belirten 50 yaşındaki Özkan, şunları söyledi:

Karaciğer yetmezliğinin hasta üzerinde dil sürçmesi ve konuşma bozukluğu etkisi oluyor başta çok fark edilemiyor ama böyle yer kayıyormuş gibi hissediyorsunuz.

ŞİKAYET SONRASI YARIŞMA BİTİRİLMEK ZORUNDA KALINDI

Bu durumun sunduğu yarışma programında kötüye kullanıldığını belirten Özkan, spekülasyonların yaratıldığını söyledi.

Her türlü eleştiriye açık olduğunu ifade eden Özkan, bazı kişilerin kendisi hakkında 'yarışmayı alkollü mü sunuyor' şikayetinde bulunarak yarışmanın bitmesine neden olduğunu belirtti.

"HAYATIM BOYUNCA HİÇBİR YARIŞMA PROGRAMINA ALKOL ALIP ÇIKMADIM"

Yaşananlar konusunda kendisininden kaynaklı olmasa bile özür dilediğini söyleyen Özkan, şu ifadelere yer verdi:

Hayatım boyunca, ne bir dizide ne bir sinemada ne de bir yarışma programında, ağzıma bir yudum alıp çıkmış bir birey değilim.



Ama dediğim gibi bu karaciğer yetmezliğinin en büyük sorunu konuşma bozukluğu yaratması. Bu konuşma bozukluğu da başka yerlere gitmek istersen seni sürükleyebiliyor.

BİLE İSTEYE KARALAMA KAMPANYASI

Karalama kampanyasının bilerek ve isteyerek başlatıldığını belirten Özkan, bu konuda kırgın olduğunu söyledi.

En yakın zamanda sağllıklı bir şekilde seyircilerin karşısına çıkmak istediğini belirten Özkan, "Allah'a emanet olun" dedi.