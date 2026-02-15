Özgü Namal'dan tuzak 'Türkiye sorusu'na dikkat çekici yanıt

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başrollerini Özgü Namal ve Tansu Biçer’in paylaştığı 'Sarı Zarflar' filmi, dünya sinemasının en prestijli organizasyonlarından biri olan 76. Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) ana yarışma bölümünde dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Yönetmenliğini Deren Erel’in üstlendiği 'Sarı Zarflar', festivale damga vuran yapımlar arasında gösteriliyor.

'SARI ZARFLAR' İLE BEYAZ PERDEYE DÖNÜŞ YAPTI

Uzun bir aradan sonra beyaz perdeye iddialı bir dönüş yapan Özgü Namal’ın performansı, festival eleştirmenleri tarafından merakla bekleniyordu.

Basın toplantısındaki profesyonel tavrı ve filme dair hakimiyeti, oyuncunun hem yerel hem de uluslararası medyada takdir toplamasını sağladı.

ÇEKİM LOKASYONU İLE İLGİLİ SORU DİKKAT ÇEKTİ

Altın Ayı için yarışan filmin ekibi, gösterim öncesi düzenlenen basın toplantısında uluslararası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantı sırasında bir muhabirin, filmin hikayesi ve çekim lokasyonu üzerinden yönelttiği imalı soru dikkat çekti.

"BU TÜRKİYE'DE ÇEKİLEMEYEN BİR FİLM DEĞİL"

Muhabirin, "Türkiye'de bu öyküyü anlatabilseydiniz, performansınız değişik olur muydu?" şeklindeki sorusuna Özgü Namal, soğukkanlı ve net bir yanıt verdi.

Namal, filmin Almanya’da çekilmesinin bir mecburiyet değil, sanatsal bir tercih olduğunu vurgulayarak, "Bu, Türkiye'de çekilemeyen bir film değil. Almanya'da çekilmesi tercih edilmiş bir şey. Zorunluluk yok." ifadelerini kullandı.

BERLINALE'DA TÜRKİYE RÜZGARI

Festivalin en önemli kategorisi olan ana yarışmada yer alan film, Türkiye sineması adına büyük bir başarı olarak nitelendiriliyor.

Basın toplantısının ardından gerçekleşen galada film ekibi ayakta alkışlanırken, ödül töreni öncesi 'Sarı Zarflar'ın şansı yüksek görülüyor.

Namal ve Biçer’in başrollerini paylaştığı yapım, hikaye kurgusu ve oyunculuk performanslarıyla festivalin en çok konuşulan işlerinden biri olmayı başardı.