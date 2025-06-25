Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de! Aşk dolu paylaşımları gündem oldu

Gönülçelen dizisinin setinde tanışan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, beş yıl önce evlenmişlerdi.

Aralarındaki 16 yaşa rağmen aralarındaki uyumla dikkat çeken çift, 31 Ocak 2025'te oğulları Atlas'ı kucaklarına almışlardı.

ROMANTİK ÇİFT

İlk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, aile hayatlarının yanı sıra romantik paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

MADRİD'DE AŞK

Sosyal medyada aşklarını çekinmeden paylaşan Bayat ve Elçin, bu kez İspanya'nın başkenti Madrid'den paylaşım yaptı.

Madrid sokaklarında öpüşen çift, o anları yayınladı. İkili, doğal halleri ve samimi tavırlarıyla beğeni topladı.