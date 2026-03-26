Cansever'in son sağlık durumu! Sevenlerinden dua istedi

90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan şarkıcı Cansever, son dönemde sağlık problemleriyle sık sık gündeme geliyor.

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sağlık durumu hakkında korkutan haberi vermişti. Lösemi ile mücadele eden şarkıcı için aranan dönor bulundu. Bugün ameliyat olacak olan Cansever, hasta yatağından paylaşım yaptı.

Donörün bulunduğunu açıklayan Cansever şu ifadeleri kullandı: "Canım canlarım donör bulundu. Allah'ın izniyle 18 Mart hastaneye yatacağım. 29 Mart ilik nakli yapılacak.

"DUA EDİN"

Siz sadece dua edin her şey güzel geçsin. Bunu da atlatacağım Allah'ın adıyla, sizin dualarınızla. Her şey güzel olacak. Rabbim yardım edecek sizi seviyorum."