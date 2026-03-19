Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'tan oğullarına anlamlı miras! Atlas için şarkı yazdılar

2020 yılında hayatını birleştiren Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, mutlu birliktelikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Çift, 2025 yılının şubat ayında oğulları Atlas'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamış, sosyal medyada paylaştıkları aile kareleriyle de büyük ilgi görüyorlar.

Minik Atlas'la birlikte yeni bir hayata adım atan ikili, hem kariyerleri hem de aile yaşamlarıyla magazin gündeminde sık sık yer almaya devam ediyor.

ANLAMLI MİRAS

Son olarak Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kalıcı bir hatıra bırakmak için anlamlı bir projeye imza attı.

Çift sözlerini kendi kaleme aldıkları bir şarkı hazırlayarak bir eseri kliplendirdi.