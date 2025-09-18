Cara Delevingne alkol ve uyuşturucuyu bırakınca serveti arttı

33 yaşındaki Cara Delevingne, servetine servet kattı. Yıldızın şirketi, geçtiğimiz yıl servetini yaklaşık 3 milyon sterlin artırarak 44 milyon sterline ulaştırdı.

AKILLI YATIRIMLAR

Şirketin mali tabloları, bu yükselişin borsadaki akıllı yatırımlar sayesinde gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Yatırımlar 19,4 milyon sterlinden 22,3 milyon sterline yükselirken Delevingne’in, ayrıca 850 bin sterlin değerinde sanat eseri koleksiyonu olduğu da belirtildi.

GERÇEK MİKTAR GİZLİ

Şirketin raporlarında 2024 yılında elde edilen 44 milyon sterlinlik kazanca, Cara’nın kendisine ödediği temettülerin dahil olmadığı vurgulandı. Ancak ödemenin miktarı gizli tutuldu.

Bir dönem tam zamanlı modelliğe ara veren Delevingne, son yıllarda seçici projelerle kariyerine devam ediyor. Öte yandan Cara, kısa süre önce yeniden canlandırılan bir markayla kapsül koleksiyon hazırlığına başladı. Koleksiyonun önümüzdeki yıl mağazalarda olması bekleniyor.

"HERKES YAPABİLİR"

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra, Delevingne’in uyuşturucu ve alkolü bırakması da hayatına yön veriyor. Van Nuys Havalimanı’nda yorgun ve dağınık görüntülendikten sonra 12 adımlık programa katılan ünlü isim, verdiği bir röportajda “Eğer ben yapabiliyorsam, herkes yapabilir. Yeter ki dürüst olun ve iletişim kurun.” sözleriyle ayıklık sürecini anlatmıştı.