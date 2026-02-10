Mine Tugay merdivenlerde poz verdi! Tarzı iddialı bulundu

- Mine Tugay, sosyal medyada merdivenlerde verdiği pozla dikkat çekti.
- İddialı tarzıyla beğeni toplayan oyuncu, güzelliğiyle takipçilerinin ilgisini çekiyor.
- Tugay, popüler dizilerdeki rolleriyle tanınıyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ekranların güzel oyuncularından Mine Tugay, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabındaki iddialı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Bir süredir ekrandan uzak olan oyuncu, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle beğeni topluyor.
BEĞENİ ALDI
Başarılı oyuncu bu sefer de merdivenlerde poz verdi. İddialı göğüs dekoltesini saçlarıyla kapatan Tugay'a fanlarından beğeni ve kalp emojisi yağdı.
Tugay; 'Gönül Yarası', 'Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Medcezir', 'Yalı Çapkını' gibi yapımlarda rol aldı.