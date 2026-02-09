Cardi B robotla dans etti! O anlara yorum yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü rapçi Cardi B, San Francisco sokaklarında dikkat çeken bir harekete imza attı.

Sokakta sergilenen bir robotla etkileşime giren Cardi B’nin şov amaçlı dansı, beklenmedik bir kazayla sonuçlandı.

ROBOTLA DANS ETTİ

TMZ tarafından paylaşılan görüntülere göre Cardi B, kalabalığın önünde bir robota yaklaşarak dans yapacağını söyledi.

Cesur tavırlarıyla dikkat çeken rapçi, robotun etrafında dans etti, metal gövdesine dokundu ve hatta yüzüne doğru eğilerek öpme hareketi yaptı.

ÜZERİNE DÜŞTÜ

Tam bu sırada robotun aniden öne doğru hamle yapmasıyla dengesini kaybettiği ve Cardi B’nin üzerine doğru devrildiği görüldü. Rapçi yaşanan ani temasla kısa süreli bir çığlık atarken, çevredeki kişiler hızla yardıma koştu. Robotun Cardi B’nin bacaklarının arasına doğru düşmesi, sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.